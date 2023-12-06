تنبيه من المدني لـ 4 مناطق

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شددت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء الثلاثاء، على ضرورة توخي الحذر في أربع مناطق بالمملكة بعد صدور إنذارات من المركز الوطني للأرصاد بشأنها.
كما دعت المديرية، عبر منصة إكس، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.
ونصحت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.