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الحالة تستمر حتى الـ 12 مساءً

تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة جازان – بمشيئة الله – تضمن ارتفاعاً في الأمواج، وتشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية على محافظة فرسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 12 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

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سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

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