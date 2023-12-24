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سكبت مادة بترولية حول فراشه

تنفيذ حكم القتل بحق بنجلاديشية قتلت مواطنًا بإشعال النار فيه أثناء نومه

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
تنفيذ حكم القتل بحق بنجلاديشية قتلت مواطنًا بإشعال النار فيه أثناء نومه
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

تفاصيل الجريمة

أقدمت / ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية – على قتل / عودة بن عليان بن علي الشمري – سعودي الجنسية – بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.

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وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم القتـل

وقد تم تنفيذ حكم القتـل حـداً بالجانية / ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية – يوم الأحد 11 / 6 / 1445هـ الموافق 24 / 12/ 2023م بمنطقة حائل.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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