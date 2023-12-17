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تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

وبحسب بيان الداخلية فقد أقدم / محمد بن حمد بن شديد الحبابي – سعودي الجنسية – على قتل / قبلان بن عبدالله بن قبلان القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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تنفيذ حكم القتل

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن حمد بن شديد الحبابي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 4 / 06 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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