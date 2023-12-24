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تعاطى الحشيش وقاد السيارة تحت تأثير المسكر

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / مشعل بن حسين بن محمد مبقوم – سعودي الجنسية -، على قتل / مشعل بن إبراهيم بن محمد الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

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تنفيذ حكم القتل

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مشعل بن حسين بن محمد مبقوم – سعودي الجنسية -، يوم الأحد 11 / 06 / 1445هـ الموافق 24 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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