Icon

التأمينات: يحق للوريث الجمع بين المعاش وراتب العمل بما لا يتجاوز 3 آلاف ريال Icon رائد الآثار المصري: يكشف قصة تفرغ 40 مدرسًا للتنقيب وسر مدينة سعودية جمعت حضارات الأرض Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص Icon ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت يقترب من 80 دولارًا Icon مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله Icon تنبيه من رياح نشطة وارتفاع الأمواج في محافظة فرسان Icon 5 مبررات من وزير التعليم لـ “فك” ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم Icon مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للكويت Icon حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
سلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام وشرع في قتل رابع

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

تفاصيل الجريمة

أقدم / أبو الكلام أشرف علي – بنجلاديشي الجنسية – على قتل كل من / محمد أبو القاسم رستم علي – بنجلاديشي الجنسية – و / خديجة منير و / كارتيني – إندونيسيتي الجنسية – وذلك بطعنهم بسكين ومقص مما أدى إلى وفاتهم، والشروع في قتل شخص آخر، وسلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولشناعة فعله من قتل عدد من الأنفس المعصومة وسلب أموالهم، ولمحاولته إخفاء جريمته مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

قد يهمّك أيضاً
600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو

600 وظيفة في شركة النفط والغاز السعودية أرامكو

إلزام 8 مستثمرين بدفع 302 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم

إلزام 8 مستثمرين بدفع 302 مليون ريال نظير تلاعبهم في سوق الأسهم

تنفيذ حكم القتل

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / أبو الكلام أشرف علي – بنجلاديشي الجنسية – يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الأمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه