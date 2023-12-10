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تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

تفاصيل الجريمة

وبحسب بيان الداخلية، أقدمت / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ على قتل / عائشة بنت سليمان بن راشد الشعيفاني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بسقيها مادة كيميائية (أسيد) مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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تنفيذ حكم القتل

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / تاباتو عيسى ـ غانية الجنسية ـ يوم الأحد 26 / 5 / 1445هـ الموافق 10 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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