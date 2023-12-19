تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم

تقدم المستشار الدكتور جابر عايض الفهاد، بالتهنئة والتبريكات إلى الدكتور محمد نشمي الفهادي بمناسبة حصوله على جائزه أفضل 100 طبيب في العالم.

وأكد الفهاد أن الدكتور محمد الفهادي من أبناء البلد المخلصين لوطنهم والمتميزين في عملهم واجتهادهم الذين نعتز ونفتخر فيهم، متمنيًا له التوفيق والسداد.