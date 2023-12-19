تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا سيناتور أمريكي: إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا محمد بن سلمان القائد الأفضل لإدارة محادثات سلام في 2024 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في البنك الإسلامي العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
تقدم المستشار الدكتور جابر عايض الفهاد، بالتهنئة والتبريكات إلى الدكتور محمد نشمي الفهادي بمناسبة حصوله على جائزه أفضل 100 طبيب في العالم.
وأكد الفهاد أن الدكتور محمد الفهادي من أبناء البلد المخلصين لوطنهم والمتميزين في عملهم واجتهادهم الذين نعتز ونفتخر فيهم، متمنيًا له التوفيق والسداد.