Icon

ماكرون لـ بوتين: يجب أن نكون جادين أنا لم أغير رقم هاتفي Icon تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة Icon 180 ألف دولار لـ الأمير هاري Icon فيصل بن فرحان: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة Icon الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية Icon الأهلي المصري يسجل الهدفين الثاني والثالث Icon روسيا ترفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة Icon خطوات التنازل عن الدعم السكني للزوجة Icon كاتب يدعو لتقليل ساعات العمل خلال الشتاء والسبب! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ولاة الأمر حريصون على إثراء مسار الرحلة الإيمانية للقاصدين

تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

‏رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، التهنئة والتبريكات للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق آمال وطموحات أهالي منطقة مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تعزيز التعاون

وأكد حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة مكة المكرمة؛ في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا؛ وفق التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة.

قد يهمّك أيضاً
سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول

سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول

رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل

رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل

‏وثمَّن جهود الأمير خالد الفيصل الكبيرة، في دعم وتعزيز أعمال رئاسة الشؤون الدينية، وتحفيز منسوبيها؛ لتقديم أرقى الخِدمات الدينية لزائري المسجد الحرام، وإثراء تجربتهم؛ لتكون رحلتهم سلسة ميسرة، عابقة الذكرى والأثر.

‏وسأل الشيخ السديس، الله أن يجعل ما تقدمه قيادة هذه البلاد المباركة في موازين حسناتهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام؛ إنه قريب مجيب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه