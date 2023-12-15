تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة

‏رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، التهنئة والتبريكات للأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة، داعيًا الله أن يمده بالعون والتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، وتقديم ما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق آمال وطموحات أهالي منطقة مكة المكرمة، وقاصدي المسجد الحرام، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تعزيز التعاون

وأكد حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة مكة المكرمة؛ في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًّا، وإثراء تجربتهم إيمانيًّا، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال، وأصالة الإسلام وسماحته؛ لإيصال رسالة المسجد الحرام الدينية عالميًّا؛ وفق التوجيهات المسددة للقيادة الحكيمة.

‏وثمَّن جهود الأمير خالد الفيصل الكبيرة، في دعم وتعزيز أعمال رئاسة الشؤون الدينية، وتحفيز منسوبيها؛ لتقديم أرقى الخِدمات الدينية لزائري المسجد الحرام، وإثراء تجربتهم؛ لتكون رحلتهم سلسة ميسرة، عابقة الذكرى والأثر.

‏وسأل الشيخ السديس، الله أن يجعل ما تقدمه قيادة هذه البلاد المباركة في موازين حسناتهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والإيمان، والسلامة والإسلام؛ إنه قريب مجيب.