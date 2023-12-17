توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد

توافدت طائرات الملوك والرؤساء وقادة العالم على الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

فقد قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، عصر اليوم، خالص تعازيه وصادق مواساته الى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله .

كما استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في المطار الأميري عصر اليوم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني والوفد المرافق لهما.

كذلك استقبل الشيخ مشعل الأحمد في المطار الأميري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له حيث قدم أمير قطر واجب العزاء في وفاة صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

كما استقبل أمير الكويت، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له.

فيديو | ملك البحرين يعزي أخاه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح في وفاة #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lHej9rZUJt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يستقبل أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل #الشيخ_نواف_الأحمد_الجابر_الصباح#الكويت#وزارة_الإعلام_الكويت pic.twitter.com/s1DqeRgV0Y — MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) December 17, 2023