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في الدوري الإنجليزي

توتنهام يهزم إيفرتون بشق الأنفس

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
توتنهام يهزم إيفرتون بشق الأنفس
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا بشق الأنفس على نادي إيفرتون بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام ضد إيفرتون

وسجل الفريق اللندني هدفين في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي ريتشارلسون والكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقتين الـ 10 والـ 18.

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وفي الشوط الثاني، ضغط فريق إيفرتون بكل قوته لينجح في تقليص الفارق عبر اللاعب البرتغالي أندري جوميز في الدقيقة الـ 83.

وبعد الفوز، أصبح رصيد السبيرز 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ16.

توتنهام وإيفرتون - 1

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات اليوم، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ 18، بلقاء آرسنال وليفربول.

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