توتنهام يُمطر شباك بورنموث بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام فوزًا كبيرًا على ضيفه بورنموث بنيجة 3-1 مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام ضد بورنموث

وتقدم السبيرز بالهدف الأول عبر اللاعب باب سار في الدقيقة التاسعة ثم في الشوط الثاني سجل السبيرز هدفين عبر كل من هيونج مين سون والبرازيلي ريتشارلسون، بينما قلص الفارق اللاعب أليكس سكوت في الدقيقة الـ85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد السبيرز 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ12.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3-2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3-2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3-1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3-1.

وفي الغد، تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.