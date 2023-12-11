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ستقود مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

توري بينسو أول حكمة تُدير مباراة في الملاعب السعودية بـ كأس العالم للأندية .. من هي ؟

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
توري بينسو أول حكمة تُدير مباراة في الملاعب السعودية بـ كأس العالم للأندية .. من هي ؟
المواطن - فريق التحرير

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ستقود الحكمة الأمريكية، توري بينسو مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي غدًا في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

توري بينسو

الحكمة الأمريكية صاحبة الـ 37 عامًا ستكون أول حكمة أجنبية تدير مباراة في الملاعب السعودية بعد إسنادها مسؤولية تحكيم مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.

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بدأت بينسو مسيرتها كحكمة في مباريات السيدات بالدوري الأمريكي ثم في عام 2020 أصبحت أول سيدة تحكم مباريات في الدوري الأمريكي للرجال.

وسبق لـ بينسو إدارة مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وتُعد بينسو ثاني حكمة تدير مباراة في مونديال الأندية بعد البرازيلية إيدينا ألفيش، التي أدارت مباراة أولسان الكوري الجنوبي والدحيل القطري في نسخة 2020 من مونديال الأندية.

توري بينسو - كأس العالم للأندية 2023
بينسو

الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وفي الغد، تنطلق مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وستُنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD , MAX SPORT 1 HD , TNT SPORTS 3 , SPORT TV1 PORTUGAL.

وكان الاتحاد سبق له أن شارك مرة واحدة في كأس العالم للأندية وكانت في عام 2005 في اليابان، حيث احتل فيها المركز الرابع.

 

 

 

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