توزيع 27.2 مليون ريال أرباحًا على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثالث من العام الجاري .

أرباح سدكو كابيتال

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن فترة استحقاق الأرباح من 01 أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م مشيرة إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 27,200,418 ريالاً فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444 وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.145 ريال بنسبة 1.68% من صافي قيمة الأصول.

تاريخ الاستحقاق والتوزيع

وبحسب البيان فإن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-06-20 الموافق 2024-01-02 على أن يتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق، وأوضحت الشركة أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من يوم 05 شعبان 1445هــ الموافق 15 فبراير 2024م.

أرباح الربع الثالث

وكانت الشركة قررت توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.68% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي مبلغ التوزيعات 27.1 مليون ريال، عن الفترة من 1 يوليو الماضي إلى 30 سبتمبر 2023.