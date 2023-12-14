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توضيح من توكلنا بشأن بيانات منصة مدرستي

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
توضيح من توكلنا بشأن بيانات منصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل تطبيق توكلنا مع العديد من الاستفسارات بشأن عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للطلاب وأولياء الأمور.

وقال توكلنا عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس: نأمل الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات ومن ثم النقر على أيقونة الخدمات- خدمات أفراد الأسرة- أفراد الأسرة والمكفولين، ومن ثم استكمال الطلب ليتم إضافة التابع لديكم، وفي حال عدم الظهور بعد اتباع خطوات الإضافة، فضلًا التواصل مع منصة مدرستي لتحديث البيانات.

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إشعارات

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق توكلنا خدمات عن تفعيل خدمة الإشعارات للجهات التي تحظى بأهمية خاصة لدى المستخدمين عبر خدمة واكب.

وتوفر الخدمة الجديدة ميزة تفعيل التنبيهات والإشعارات عند كل جديد من الجهات التي يهتم المستخدم بمتابعة آخر المستجدات معها حتى لا تفوته فرصة الحصول على خدمة ما أو تنبيهه في حال وجب عليه القيام بأمر ما للحصول على الخدمات.

استعراض إعدادات الحساب

ويمكن  استعراض الإعدادات في التطبيق من خلال ما يلي:

  • الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات
  • ومن ثم الضغط على أيقونة الصورة الشخصية من أعلى الصفحة
  • ثم يتم استعراض إعدادات الحساب.

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