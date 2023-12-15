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اختيار نوع الدخل عوائد مالية وأعمال تجارية

توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
توضيح من حساب المواطن لأصحاب السجلات التجارية
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “عوائد مالية وأعمال تجارية” والمصدر “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة”.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الجمعة.

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إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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