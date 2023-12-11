توقعات بتطوير القطاع الخاص لمنتجات عقارية أقل تكلفة

كشف المختص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري ماجد الركبان، عن توقعاته لسوق العقار في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال الركبان في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن السوق السكني في المملكة متوجه خلال السنوات القادمة إلى تلبية احتياجات المستهلكين، وتقديم منتجات سكنية بأسعار جيدة.

سعر الفائدة

وأضاف أن الوطنية للإسكان وصلت الحجوزات عندها في نوفمبر الماضي لأكثر من 12 ألفًا، وهذا يعطي انطباعًا جيدًا على وجود طلب على المنتجات التي تقدمها، متابعًا: لا شك أن سعر الفائدة يشكل تحديًا للسوق العقاري، سواء كان في ناحية التطوير العقاري أو ناحية ملف الإسكان.

وتابع: مشاريع الإسكان تقدم منتجات عقارية ذات أسعار منافسة، وأقل فائدة موجودة في السوق، لكن الإشكالية تكون في المنتجات التي يقدمها القطاع الخاص، ونتوقع أن يقوم القطاع الخاص بتطوير منتجات عقارية أقل تكلفة، بحيث يستطيع المستهلك أن يتحملها إضافة إلى سعر الفائدة.