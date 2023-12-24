توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة مطرية على معظم المناطق خلال الأسبوع المقبل.

شتاء دافئ

وقال العقيل، لقناة “الإخبارية”، إن شتاء العام الحالي 2024 ، سيشهد حالة من الدفء بصفة عامة”.

وتابع العقيل “أن الشتاء الدافئ لا يعني عدم وجود درجات حرارة صفرية لأن تقييم الشتاء يعتمد على مقارنة درجات الحرارة خلال الـ 34 عاما الماضية”.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل لـ #الإخبارية: حالة مطرية متوقعة "الأسبوع المقبل" على معظم المناطق#برنامج_اليوم pic.twitter.com/tkFepr5qkL — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 24, 2023

درجات حرارة صفرية

وعلى الرغم من الدفء خلال الشتاء لهذا العام، توقع العقيل أيضا أن تشهد بعض المناطق تدنياً في درجات الحرارة، وقد تصل الحرارة لدرجات صفرية.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: شتاء المملكة سيشهد درجات حرارة صفرية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/y1rX7OOaAA — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 24, 2023

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.