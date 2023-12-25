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طيران ناس من بين الشركات التي تخطط للإدراج

توقعات قوية لاكتتابات الشرق الأوسط في 2024 بعدما حققت 10.5 مليار دولار

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
توقعات قوية لاكتتابات الشرق الأوسط في 2024 بعدما حققت 10.5 مليار دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

شهدت أسواق المنطقة نشاطًا قويًّا في الاكتتابات خلال عام 2023 المنصرم، ومن المتوقع أن يمتد حتى 2024، كما أن الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في طريقها لتسجيل ثالث أقوى عام لها منذ عام 2007.

توقعات بنمو الاكتتابات في 2024

وأشارت وكالة “بلومبرج”، في تقريرها أنه من المتوقع أن يواصل السوق نموه في عام 2024 مدفوعًا بالإصلاحات الحكومية والطلب على الاستثمار والطلب القوي.

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وقال كريستيان كابان من بنك أوف أمريكا: “التوقعات قوية للغاية بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024. وفي عام 2024 نتوقع رؤية المزيد من الشركات الخاصة تنزل إلى السوق، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة”.

إدراج طيران ناس

وأضاف: “ربما يكون الفرق بين عامي 2023 و2024 هو أننا نتوقع في عام 2024 رؤية المزيد من الشركات الخاصة تدخل السوق، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وبحسب “بلومبرغ”، فمن بين الشركات التي تخطط للإدراج في العام المقبل، شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة “طيران ناس”، التي عينت بنوكًا لاكتتابها المحتمل، وسلسلة المتاجر الكبرى “سبينس دبي”، وغيرها.

عائدات الاكتتابات في الشرق الأوسط

كما تتطلع الشركات الناشئة مثل شركة التجارة الإلكترونية Floward وشركة Tabby التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى الإدراج.

وفي العام الماضي، بلغت عائدات الاكتتاب العام في الشرق الأوسط ما يقرب من 23 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 31.2 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى طرح “أرامكو” السعودية القياسي بقيمة 29.4 مليار دولار.

مكاسب الطروحات الخليجية

حققت الطروحات العامة الأولية في الشرق الأوسط هذا العام نحو 10.5 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ الذي تم جمعه في 2022 والبالغ 23 مليار دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وشكلت الطروحات الخليجية الجزء الأكبر من المبلغ الذي تم جمعه في عام 2023، حيث شكلت حوالي 45% من إجمالي أحجام الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام و51% في العام السابق.

تأثير حرب غزة

وبدأ عام 2023 بالاكتتاب العام الأولي لوحدة الغاز التابعة لشركة أدنوك، والذي بلغت قيمته عدة مليارات من الدولارات، وكان عام 2023 عامًا مزدحمًا بالنسبة لسوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الخليج، وكان آخرها الاكتتاب العام الأولي لشركة تاكسي دبي.

وانتعش مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12% بعد انخفاضه بنسبة 3.2% عقب اندلاع الحرب في غزة في بداية شهر أكتوبر، حيث استعاد المستثمرون الثقة في السوق. وقال صلاح شمة من فرانكلين تمبلتون: “إذا تصاعدت الأمور وإذا اتسع مسرح العمليات، فمن المؤكد أن ذلك قد يكون له تأثير ضار على علاوة المخاطرة وكيف ينظر المستثمرون إلى المنطقة”.

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