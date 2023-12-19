توقف مبيعات ساعة أبل في أمريكا

توقفت مبيعات ساعة أبل في أمريكا بسبب نزاعات حول حقوق الملكية الفكرية ما أدى إلى تراجع سهم شركة أبل في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بنسبة 1.4% بعد تداول هذه الأخبار.

ساعة أبل الذكية

وقالت Apple إنها ستوقف مبيعات ساعاتها الذكية Series 9 وUltra 2 مؤقتًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من هذا الأسبوع، بسبب نزاع حول براءة اختراع حول التقنية التي تتيح خاصية الأكسجين في الدم على الأجهزة.

نزاع قانوني

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) أصدرت في أكتوبر الماضي أمرًا قد يمنع شركة Apple من استيراد ساعات Apple الخاصة بها بعد اكتشاف أن الأجهزة تنتهك متطلبات شركة التكنولوجيا الطبية Masimo صاحبة حقوق براءات الاختراع.

يذكر أن Apple Watch هي سلسلة ساعات ذكية من إصدار شركة أبل تم إصدار الجيل الأول منها في 9 سبتمبر 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آي فون 6، وهي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل.