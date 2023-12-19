Icon

عبدالعزيز بن سلمان : السعودية ستكون نموذجًا يحتذى به Icon مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين بعد تعليق بريتش بتروليوم عمليات الشحن Icon أخبار المواطن عبر تطبيق توكلنا خدمات Icon معدل السكر الطبيعي وضغط الدم المثالي Icon حساب المواطن يوضح طريقة تسجيل أبناء المسجون وزوجته الأجنبية Icon أسعار النفط تعاود الصعود وبرميل برنت بـ78.12 دولار Icon الأرصاد : طقس مستقر ورياح تصل سرعتها 30 كم/ساعة Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24 يسجل 244 ريالاً Icon شعراء ينعون محمد زايد الألمعي: رحل جبل الشعر العالي Icon السعودية تستهلك 65%؜ من السوق العالمي للعود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
تكنولوجيا
حصاد اليوم

توقف مبيعات ساعة أبل في أمريكا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
توقف مبيعات ساعة أبل في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقفت مبيعات ساعة أبل في أمريكا بسبب نزاعات حول حقوق الملكية الفكرية ما أدى إلى تراجع سهم شركة أبل في وقت سابق من يوم أمس الاثنين بنسبة 1.4% بعد تداول هذه الأخبار.

ساعة أبل الذكية

وقالت Apple إنها ستوقف مبيعات ساعاتها الذكية Series 9 وUltra 2 مؤقتًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من هذا الأسبوع، بسبب نزاع حول براءة اختراع حول التقنية التي تتيح خاصية الأكسجين في الدم على الأجهزة.

قد يهمّك أيضاً
غاليتي: مفاوضات مودريتش والأهلي متقدمة

غاليتي: مفاوضات مودريتش والأهلي متقدمة

موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

نزاع قانوني

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) أصدرت في أكتوبر الماضي أمرًا قد يمنع شركة Apple من استيراد ساعات Apple الخاصة بها بعد اكتشاف أن الأجهزة تنتهك متطلبات شركة التكنولوجيا الطبية Masimo صاحبة حقوق براءات الاختراع.

يذكر أن Apple Watch هي سلسلة ساعات ذكية من إصدار شركة أبل تم إصدار الجيل الأول منها في 9 سبتمبر 2015 في مؤتمر أبل المتعلق بجهاز آي فون 6، وهي الأولى من نوعها في المجال التقني لشركة أبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان
حصاد اليوم

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب...

حصاد اليوم
صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا
آخر الاخبار

صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

آخر الاخبار
النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في الشوط الأول
الرياضة

النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في...

الرياضة
لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال
آخر الاخبار

لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال

آخر الاخبار
هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟ البرنامج يرد
حساب المواطن

هل يتأثر حساب المواطن بالضمان الاجتماعي ؟...

حساب المواطن
تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد
الرياضة

تغير مفاجئ في موقف جوتا مع الاتحاد

الرياضة
تفاصيل عرض النصر المرفوض من مانشستر سيتي لضم دي بروين
الرياضة

تفاصيل عرض النصر المرفوض من مانشستر سيتي...

الرياضة
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
الرياضة

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه