توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين بين السعودية وقطر برًا

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، جلسة مباحثات رسمية اليوم، مع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب سموه بسعادة وزير الداخلية القطري والوفد المرافق له في المملكة.

التعاون السعودي القطري

وأكد سموه أن هذا اللقاء يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية.

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين ( سلوى السعودي – أبو سمرة القطري ) .

جلسة مباحثات

شارك في جلسة المباحثات معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى.

فيما شارك من الجانب القطري وكيل وزارة الداخلية عبدالله بن خلف الكعبي، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، والمستشار الأمني لوزير الداخلية الفريق الركن سعد بن جاسم الخليفي، ومدير عام الجوازات اللواء محمد أحمد مبارك الدوسري، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.