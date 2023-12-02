توكلنا خدمات يتيح تفعيل الإشعارات للجهات المهمة

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أعلن تطبيق توكلنا خدمات عن تفعيل خدمة الإشعارات للجهات التي تحظى بأهمية خاصة لدى المستخدمين عبر خدمة واكب.
وتوفر الخدمة الجديدة ميزة تفعيل التنبيهات والإشعارات عند كل جديد من الجهات التي يهتم المستخدم بمتابعة آخر المستجدات معها حتى لا تفوته فرصة الحصول على خدمة ما أو تنبيهه في حال وجب عليه القيام بأمر ما للحصول على الخدمات.
ويمكن استعراض الإعدادات في التطبيق من خلال ما يلي:
وفي وقت سابق تم إطلاق التطبيق وفق هوية رقمية جديدة حيث تضمن مجموعة من الممكنات والمسرّعات لتمكين الشركاء المستفيدة منه وتعزيز تجربتهم الرقمية، وذلك في إطار دعم التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي وتعزيز جودة الحياة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها الأفراد والجهات مع رفع نسبة رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار.
يمكنك الآن عبر خدمة واكب في تطبيق #توكلنا خدمات تفعيل الإشعارات للجهة التي تحظى باهتمامك ومعرفة آخر وأحدث المنشورات.#توكلنا_معك pic.twitter.com/j8vZ2yxDpE
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) December 2, 2023