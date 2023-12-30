توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية

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كشف تطبيق توكلنا طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية التي قد تواجه بعض مستخدمي التطبيق.
وتلقي حساب خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين في منصة إكس يشتكي فيه من عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية في التطبيق.
وردت عليه بالقول إن حل المشكلة يتطلب ما يلي:
من جهة أخرى أعلنت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق عن إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال ما يلي: