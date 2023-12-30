توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية

كشف تطبيق توكلنا طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية التي قد تواجه بعض مستخدمي التطبيق.

تحديث تطبيق توكلنا

وتلقي حساب خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين في منصة إكس يشتكي فيه من عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية في التطبيق.

وردت عليه بالقول إن حل المشكلة يتطلب ما يلي:

التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار.

النقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية.

ومن ثم تحديث البيانات أسفل الصفحة.

وفي حال استمرار الإشكالية يتم التواصل مع خدمة المستفيدين عبر الرسائل الخاصة.

التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية من جهة أخرى أعلنت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق عن إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال ما يلي: