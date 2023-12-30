Icon

منافسات كأس العلا للصقور تتواصل في اليوم الثالث بتحقيق لقب الأسرع في الملواح Icon النصر يواصل انتصاراته برباعية ضد التعاون Icon عبدالله رديف يقود الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات Icon الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس Icon توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية Icon LG تكشف عن أول شاشة 4K بالعالم Icon تعادل الشباب والوحدة سلبيًا بالشوط الأول Icon الأمطار تجري السيول في بلجرشي وتظهر جمال أجواء الباحة Icon النصر يُنهي الشوط الأول ضد التعاون متقدمًا بثنائية Icon جداول الحصص الدراسية اليومية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
توكلنا يوضح طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تطبيق توكلنا طريقة حل مشكلة عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية التي قد تواجه بعض مستخدمي التطبيق.

تحديث تطبيق توكلنا

وتلقي حساب خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين في منصة إكس يشتكي فيه من عدم ظهور بطاقة الرخصة المهنية في التطبيق.

قد يهمّك أيضاً
الميزان التجاري السعودي يحقق 30,401 مليار ريال فائضاً والصين في صدارة المستوردين

الميزان التجاري السعودي يحقق 30,401 مليار ريال فائضاً والصين في صدارة المستوردين

خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر

خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر

وردت عليه بالقول إن حل المشكلة يتطلب ما يلي:

  • التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار.
  • النقر على الصورة الشخصية أعلى الصفحة الرئيسية.
  • ومن ثم تحديث البيانات أسفل الصفحة.
  • وفي حال استمرار الإشكالية يتم التواصل مع خدمة المستفيدين عبر الرسائل الخاصة.

التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

من جهة أخرى أعلنت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق عن إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال ما يلي:

  1. الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم (تسجيل الدخول).
  2. اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، الضغط على (تسجيل) أسفل اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
  3. قراءة “ملاحظـات قبـل التسجيـل” ثم (متابعة).
  4. قراءة ” إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبـارات” والموافقة عليــها ثم (التالي)، وللاطلاع على دليل التخصصات الضغط على أيقونة (هنا) أسفل الصفحة.
  5. التحقق من صحة التخصص الظاهر ثم الضغط على (اختر)، تحديد المدينة ومقـر وموعد الاختبـار، ثم الضغط على (التالي).
  6. الاطــــلاع على بيانـات الاختبار والموافقة عليها عن طريق اختيـار (الموافقة على تسجيـل موعـد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي) لمتابعة الدفع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد
الرياضة

وليد الفراج: النصر افترس الاتحاد

الرياضة
ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة الخليجية الـ44
أخبار رئيسية

ولي العهد يرأس وفد السعودية في القمة...

أخبار رئيسية
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

السعودية اليوم
أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم للأندية
الرياضة

أوراوا يحلم بميدالية جديدة في كأس العالم...

الرياضة
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
السعودية اليوم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

السعودية اليوم
فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد
الرياضة

فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد

الرياضة
تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه