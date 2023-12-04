تيك توك ينشر السلبية ومطالبات المقاطعة تتزايد

لا تزال دعوات مقاطعة بثوث تيك توك تتواصل في السعودية بعد التحيز الواضح من قبل التطبيق ضد بعض المنشورات التي تدافع عن المملكة في وجه الحملة الشرسة التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل.

والتقت هذه الدعوات مع دعوات مقاطعة البثوث التي تتضمن مقاطع خادشة للحياء أو ترويجًا لقيم تخالف القيم المرعية في المجتمع السعودي.

وعبر موقع إكس جدد المواطنون الدعوة لاستمرار المقاطعة حيث قال حمدان العنزي: “الحذر الحذر من كل برنامج يخدش بشرف وعفة النساء كان من كان هذا البرنامج تيك توك أو أي برنامج فيه مفاسد أو حتى من يدعي الانفتاح وحرية المرأة”.

حجب التيك توك في السعودية

وطالب البعض بحجب الوصول إلى التطبيق في السعودية حيث قال: “حجب تطبيق تيك توك مطلب سعودي لازم ينحجب ما عاد يصلح ولا عاد نبيه في السعودية أبدًا”.

وحول نفس المعنى قال متابع آخر: “إذا إدارة تيك توك شايفة المقاطعة ولم تحرك ساكنًا على هيئة الاتصالات حجبه تمامًا من السعودية”.

فيما قال فايع محمد سالم: “أنا مستغرب إن بعض الناس للحين يبثون في تيك توك وإحنا مقاطعينه المفروض يصيرون معنا لأن هذي الحملة عشان السعودية وقيادتها”.

وتابع صاحب حساب مشعل بالقول: “من صار تيك توك في السعودية وأنا كارهه لأنه هو الي ينشر السلبية وهو اللي يحجب وينشر محتويات على كيفه الحملة مستمرة”.

شكوى من السناب

من جهة أخرى اشتكى بعض المتابعين من نفس المشكلة في السناب شات حيث قال محمد باحارث: “ما زالت منصة سناب شات تهاجم حسابي وتقلل المشاهدات بسبب الفيديوهات الداعمة للوطن السعودية.. واضح جدًا إنه الفيديوهات الوطنية تؤلمهم وتزعجهم”.