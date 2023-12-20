تين هاج يصدم الاتحاد والنصر

حسم المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير رحيل كل من البرازيلي كاسيميرو والفرنسي رفائيل فاران لـ دوري روشن السعودي.

كاسيميرو وفاران

وكان اسم كاسيميرو ارتبط بالانتقال لصفوف ناديي الأهلي والاتحاد بدوري روشن، كما ارتبط اسم فاران بالانتقال لنادي النصر.

وقال الصحفي الشهير روب داوسون: إن تين هاج رفض رحيل كل من كاسيميرو وفاران في يناير المقبل.