Icon

مساند : للعميل حق استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة التجربة Icon السودة وطريف والقريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم Icon ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1 Icon رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة Icon الإسعاف الجوي يباشر تصادمًا على طريق الهجرة – المدينة المنورة Icon نجوم الملاكمة في المؤتمر الأخير لنزالات اليوم الحاسم: ممتنون لهذه الفرصة Icon المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة Icon لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن Icon الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها Icon وزير الإعلام يشهد العرض الخاص لـ هورايزن الوثائقي ويدشّن 8 شراكات محلية ودولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يسبب أعراضًا خطيرة

ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

يتساءل الكثيرون حول العالم عن أحدث سلالة جذبت الانتباه العالمي تسمى JN.1، والتي يبدو حتى الآن أنها قابلة للانتقال بدرجة كبيرة ولكنها غير خطيرة ولا تثير القلق بشأن خطورة الإصابة بها.

موقف منظمة الصحة العالمية من المتحور الجديد

وأفاد موقع yalemedicine الطبي، بأنه قد يكون من الصعب، التنبؤ بتطور فيروس كورونا، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتوقع أن حالات المتحور الجديد JN.1 ستزداد خلال فصل الشتاء. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا أن JN.1 متحور مثير للاهتمام.

قد يهمّك أيضاً
هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض

هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض

استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023

استبعاد عمر السومة من قائمة سوريا بكأس آسيا 2023

وتقول هايدي زاباتا، الحاصلة على دكتوراه في الطب وأخصائية الأمراض المعدية في جامعة ييل الأمريكية: “لا نعرف الكثير عن هذا المتغير الفرعي الجديد حتى الآن”.

المتحور الجديد لا يشكل خطورة

وأضافت هناك متغيرات فرعية أخرى أيضًا، بما في ذلك فيروس HV.1، الذي كان في أوائل ديسمبر فهو السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مسببًا أكثر من 29% من الحالات، أكثر من أي متغير فرعي آخر.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية: إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن JN.1 يسبب حالات أكثر خطورة من فيروس كورونا أو يشكل خطرًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات المنتشرة الأخرى.

الفرق بين BA.2.86 وJN.1

وأشارت الدكتورة هايدي زاباتا، المتخصصة في مجال الأمراض المعدية، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع. وتقول: “أود أن أقول إن أهم شيء يجب أن يعرفه الناس هو أن الفيروس موجود، وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي [RSV] والإنفلونزا”. وأضافت: “إن أي متغير فرعي جديد هو علامة على أن فيروس SARS-CoV-2 لا يزال يتطور؛ فهو لا يزال هنا معنا، ولا يمكننا تجاهله”.

وأوضحت أن الفرق بين BA.2.86 وJN.1 هو أن الأخير لديه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وهو تغيير واحد قد يغير أو لا يغير أيًّا من السمات التي يتميز بها الفيروس، على الرغم من أن الأبحاث الأولية تظهر أنه قد يحمل مناعة إضافية مضادة للقاحات والعلاج.

معلومات عن المتحور الجديد JN.1

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن لقول أي شيء بشكل قاطع، لا يبدو أن JN.1 يسبب المزيد من حالات المرض الشديد أو الأعراض التي تختلف عن تلك المرتبطة بالسلالات السابقة، بينما لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن أعراض فيروس كورونا تميل عمومًا إلى التشابه عبر المتغيرات، وعادةً ما تعتمد الأعراض وشدتها على مناعة الشخص أكثر من اعتمادها على المتغيرات وتتمثل أبرز المعلومات المتوفرة بشأن المتحور الجديد في التالي:

  1. أحد الجوانب الخاصة لـ 1 هو تطوره السريع، مما يشير إلى أنه قد يكون أفضل في التهرب من أجهزة المناعة، أو قد يكون ببساطة أكثر قابلية للانتقال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.
  2. تتوفر لقاحات للمساعدة في الحماية من هذا المتحور الجديد، حيث تتوفر لقاحات الإنفلونزا وكوفيد المحدثة لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق. ويتم توفير وسائل الوقاية الجديدة من الفيروس المخلوي التنفسي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا وتتضمن خيارين من اللقاحات للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر.
  3. من المتوقع أن تؤدي لقاحات كوفيد المحدثة التي أصبحت متاحة هذا الخريف إلى زيادة الحماية ضد 1. علاوة على ذلك، يجب أن تكون اختبارات فيروس كورونا قادرة على اكتشاف JN.1 والسلالات الأخرى، وستظل العلاجات المضادة للفيروسات فعالة تجاه المتحور الجديد.

البلاد المتأثرة بمتحور كورونا الجديد JN.1

وتم اكتشاف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًّا في ولاية كارناتاكا.

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1. وتشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًّا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء في فم نمر
العالم

إغلاق حديقة حيوانات بعد العثور على حذاء...

العالم
بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس...

السعودية اليوم
الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري أبطال آسيا
الرياضة

الأندية السعودية الـ4 تواصل مشوارها في دوري...

الرياضة
11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات
وظائف

11 وظيفة شاغرة في شركة الاتصالات

وظائف
السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح
السياحة والسفر

السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح

السياحة والسفر
طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب مزاعم علاج السرطان ببول الإبل
السعودية اليوم

طبيب يكشف تفاصيل وفاة 13 شخصًا بسبب...

السعودية اليوم
السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الاستغلال
السعودية اليوم

السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه