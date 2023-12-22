مساند : للعميل حق استرداد تكلفة الاستقدام خلال فترة التجربة السودة وطريف والقريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1 رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة الإسعاف الجوي يباشر تصادمًا على طريق الهجرة – المدينة المنورة نجوم الملاكمة في المؤتمر الأخير لنزالات اليوم الحاسم: ممتنون لهذه الفرصة المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها وزير الإعلام يشهد العرض الخاص لـ هورايزن الوثائقي ويدشّن 8 شراكات محلية ودولية
يتساءل الكثيرون حول العالم عن أحدث سلالة جذبت الانتباه العالمي تسمى JN.1، والتي يبدو حتى الآن أنها قابلة للانتقال بدرجة كبيرة ولكنها غير خطيرة ولا تثير القلق بشأن خطورة الإصابة بها.
وأفاد موقع yalemedicine الطبي، بأنه قد يكون من الصعب، التنبؤ بتطور فيروس كورونا، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتوقع أن حالات المتحور الجديد JN.1 ستزداد خلال فصل الشتاء. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا أن JN.1 متحور مثير للاهتمام.
وتقول هايدي زاباتا، الحاصلة على دكتوراه في الطب وأخصائية الأمراض المعدية في جامعة ييل الأمريكية: “لا نعرف الكثير عن هذا المتغير الفرعي الجديد حتى الآن”.
وأضافت هناك متغيرات فرعية أخرى أيضًا، بما في ذلك فيروس HV.1، الذي كان في أوائل ديسمبر فهو السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مسببًا أكثر من 29% من الحالات، أكثر من أي متغير فرعي آخر.
تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية: إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن JN.1 يسبب حالات أكثر خطورة من فيروس كورونا أو يشكل خطرًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات المنتشرة الأخرى.
وأشارت الدكتورة هايدي زاباتا، المتخصصة في مجال الأمراض المعدية، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع. وتقول: “أود أن أقول إن أهم شيء يجب أن يعرفه الناس هو أن الفيروس موجود، وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي [RSV] والإنفلونزا”. وأضافت: “إن أي متغير فرعي جديد هو علامة على أن فيروس SARS-CoV-2 لا يزال يتطور؛ فهو لا يزال هنا معنا، ولا يمكننا تجاهله”.
وأوضحت أن الفرق بين BA.2.86 وJN.1 هو أن الأخير لديه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وهو تغيير واحد قد يغير أو لا يغير أيًّا من السمات التي يتميز بها الفيروس، على الرغم من أن الأبحاث الأولية تظهر أنه قد يحمل مناعة إضافية مضادة للقاحات والعلاج.
على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن لقول أي شيء بشكل قاطع، لا يبدو أن JN.1 يسبب المزيد من حالات المرض الشديد أو الأعراض التي تختلف عن تلك المرتبطة بالسلالات السابقة، بينما لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن أعراض فيروس كورونا تميل عمومًا إلى التشابه عبر المتغيرات، وعادةً ما تعتمد الأعراض وشدتها على مناعة الشخص أكثر من اعتمادها على المتغيرات وتتمثل أبرز المعلومات المتوفرة بشأن المتحور الجديد في التالي:
وتم اكتشاف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًّا في ولاية كارناتاكا.
وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1. وتشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًّا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.