ثلاث معلومات لا تفوتك بشأن المتحور الجديد JN.1

يتساءل الكثيرون حول العالم عن أحدث سلالة جذبت الانتباه العالمي تسمى JN.1، والتي يبدو حتى الآن أنها قابلة للانتقال بدرجة كبيرة ولكنها غير خطيرة ولا تثير القلق بشأن خطورة الإصابة بها.

موقف منظمة الصحة العالمية من المتحور الجديد

وأفاد موقع yalemedicine الطبي، بأنه قد يكون من الصعب، التنبؤ بتطور فيروس كورونا، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتوقع أن حالات المتحور الجديد JN.1 ستزداد خلال فصل الشتاء. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا أن JN.1 متحور مثير للاهتمام.

وتقول هايدي زاباتا، الحاصلة على دكتوراه في الطب وأخصائية الأمراض المعدية في جامعة ييل الأمريكية: “لا نعرف الكثير عن هذا المتغير الفرعي الجديد حتى الآن”.

المتحور الجديد لا يشكل خطورة

وأضافت هناك متغيرات فرعية أخرى أيضًا، بما في ذلك فيروس HV.1، الذي كان في أوائل ديسمبر فهو السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مسببًا أكثر من 29% من الحالات، أكثر من أي متغير فرعي آخر.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية: إنه حتى الآن لا يوجد دليل على أن JN.1 يسبب حالات أكثر خطورة من فيروس كورونا أو يشكل خطرًا على الصحة العامة أكثر من المتغيرات المنتشرة الأخرى.

الفرق بين BA.2.86 وJN.1

وأشارت الدكتورة هايدي زاباتا، المتخصصة في مجال الأمراض المعدية، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا آخذة في الارتفاع. وتقول: “أود أن أقول إن أهم شيء يجب أن يعرفه الناس هو أن الفيروس موجود، وكذلك الفيروس المخلوي التنفسي [RSV] والإنفلونزا”. وأضافت: “إن أي متغير فرعي جديد هو علامة على أن فيروس SARS-CoV-2 لا يزال يتطور؛ فهو لا يزال هنا معنا، ولا يمكننا تجاهله”.

وأوضحت أن الفرق بين BA.2.86 وJN.1 هو أن الأخير لديه طفرة واحدة في بروتينه الشوكي، وهو تغيير واحد قد يغير أو لا يغير أيًّا من السمات التي يتميز بها الفيروس، على الرغم من أن الأبحاث الأولية تظهر أنه قد يحمل مناعة إضافية مضادة للقاحات والعلاج.

معلومات عن المتحور الجديد JN.1

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن لقول أي شيء بشكل قاطع، لا يبدو أن JN.1 يسبب المزيد من حالات المرض الشديد أو الأعراض التي تختلف عن تلك المرتبطة بالسلالات السابقة، بينما لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن أعراض فيروس كورونا تميل عمومًا إلى التشابه عبر المتغيرات، وعادةً ما تعتمد الأعراض وشدتها على مناعة الشخص أكثر من اعتمادها على المتغيرات وتتمثل أبرز المعلومات المتوفرة بشأن المتحور الجديد في التالي:

أحد الجوانب الخاصة لـ 1 هو تطوره السريع، مما يشير إلى أنه قد يكون أفضل في التهرب من أجهزة المناعة، أو قد يكون ببساطة أكثر قابلية للانتقال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تتوفر لقاحات للمساعدة في الحماية من هذا المتحور الجديد، حيث تتوفر لقاحات الإنفلونزا وكوفيد المحدثة لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق. ويتم توفير وسائل الوقاية الجديدة من الفيروس المخلوي التنفسي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا وتتضمن خيارين من اللقاحات للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر. من المتوقع أن تؤدي لقاحات كوفيد المحدثة التي أصبحت متاحة هذا الخريف إلى زيادة الحماية ضد 1. علاوة على ذلك، يجب أن تكون اختبارات فيروس كورونا قادرة على اكتشاف JN.1 والسلالات الأخرى، وستظل العلاجات المضادة للفيروسات فعالة تجاه المتحور الجديد.

البلاد المتأثرة بمتحور كورونا الجديد JN.1

وتم اكتشاف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًّا في ولاية كارناتاكا.

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1. وتشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًّا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.