ثمانية آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة آبل تصعب على الحكومات الوصول إلى إشعارات وبيانات الهواتف الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة شاغرة ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق قوافل إغاثية سعودية تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو ثمانية آلاف مفقود لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت للقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 68 على التوالي.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدم توفر الامكانيات من أدوات واليات الانتشال حالت دون انتشال آلاف الفلسطينيين من تحت ركام المنازل المدمرة، خاصة البنايات السكنية العالية، والتي دمرها القصف الإسرائيلي.
من جانبه أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن مئات الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة، وأن ما فاقم عمليات الانقاذ مواصلة الاحتلال منع فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل، مؤكدا أن فرص العثور على ناجين تحت الانقاض تبدو مستحيلة، خاصة وأن المئات منهم فقدوا منذ عدة أسابيع، بينهم مئات الأطفال.