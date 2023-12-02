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في الجولة الـ15

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الريال ضد غرناطة مساء اليوم السبت، بفوز ريال مدريد بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد غرناطة 

وسجل ريال مدريد الهدف الأول في الشوط الأول عبر اللاعب الإسباني إبراهيم دياز في الدقيقة الـ26.

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وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ 57.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريال 38 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

وكانت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز لاس بالماس على خيتافي بثنائية دون رد، وفاز جيرونا اليوم على فالنسيا بنتيجة 2-1، وفاز أتلتيك بيلباو على رايو فاليكانو برباعية دون رد، وفاز ريال مدريد على غرناطة بهدفين نظيفين، بينما تُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ15 بلقاء بين أوساسونا وريال سوسيداد في الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

الريال ضد غرناطة

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وتُستكمل مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني غدًا، بمواجهة ريال مايوركا لفريق ديبورتيفو ألافيس في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، بينما يلعب ألميريا ضد ريال بيتيس في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وإشبيلية ضد فياريال في الثامنة والنصف مساءً، بينما يواجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد في الساعة الـ11 مساءً.

الريال ضد غرناطة

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