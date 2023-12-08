ثنائية برتغالية تعطي النصر التفوق على الرياض بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الرياض متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ16 من دوري روشن.

وسجل ثنائية العالمي كل من البرتغالي رونالدو ومواطنه أوتافيو في الدقيقتين الـ 31 والـ45.