ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان

انتهت مباراة الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني بفوز نادي الاتحاد بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد ضد سباهان

ونجح صالح العمري في تسجيل الهدف الأول للعميد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل سباهان هدف التعادل عبر اللاعب رامين رضائيان في الدقيقة الـ48.

وعند حلول الدقيقة السبعين، سجل البرتغالي جوتا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ70.

الاتحاد في الصدارة

وبعد المباراة، أصبح رصيد العميد 15 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد سباهان عند 10 نقاط في المركز الثاني.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت اعتبار العميد فائزًا على فريق سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3- 0 وذلك بعد إلغاء مباراتهما التي كانت مقررة في 2 أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور بعيدة عن مجال الرياضة.