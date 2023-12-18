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قبل أن يتم الإمساك به

ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الأمريكية، أن ثورًا طليقًا شق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي؛ ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت قبل أن يتم الإمساك به.

ثور يوقف حركة القطارات

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الاطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

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ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

سبب هروب الثور

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقًا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.

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