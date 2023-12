ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، أن ثورًا طليقًا شق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي؛ ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الاطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

After escaping slaughter & running along the tracks of Newark Penn Station, the cow—now named Ricardo—will live in peace at a NJ Sanctuary 🫶

— PETA (@peta) December 14, 2023