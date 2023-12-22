جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية

تُوج فريق الاتحاد بجائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أُقيمت في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.

وكان العميد تأهل لربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، ثم ودع البطولة بعد الخسارة من النادي الأهلي المصري بثلاثية دون رد.