جائزة اللعب النظيف من نصيب الاتحاد في كأس العالم للأندية إغلاق طريق عقبة الهدا الأحد المقبل لمدة 6 ساعات كواليس يوم الرعب في جامعة براغ مانشستر سيتي بطلًا لـ كأس العالم للأندية برباعية في فلومينينسي ثعبان يلدغ طفلًا في عسير أثناء اللعب بفناء المنزل فيل فودين يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي مانشستر سيتي يتفوق على فلومينينسي بثنائية في الشوط الأول تنبيه من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة مانشستر سيتي يسجل الهدف الأول في الثانية الـ 40 ويعزز بالثاني
تُوج فريق الاتحاد بجائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أُقيمت في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر.
وكان العميد تأهل لربع نهائي البطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، ثم ودع البطولة بعد الخسارة من النادي الأهلي المصري بثلاثية دون رد.
#عاجل | نادي الاتحاد يتوج بجائزة اللعب النظيف في مونديال الأندية لنسخة 2023#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/70fVwczdM2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023