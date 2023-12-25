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شهد تكريم الجهات الأكثر تميزًا

جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023
المواطن - فريق التحرير

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حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جائزتين بصفتها أفضل الجهات التي لديها إنجازات دولية وإنجازات وطنية عام 2023م، ضمن الحفل السنوي الختامي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، الذي شهد تكريم الجهات الأكثر تميزًا.

ترسيخ مكانة المملكة

ويأتي هذا التكريم لدور الوزارة الفعال والمستمر في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وترسيخ مكانة المملكة؛ كونها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن رؤية المملكة 2030 أُسست على مواطن القوى التي حباها الله بها هذا الوطن، مشيرًا إلى أنها أسست لخدمة اقتصاد المملكة، وتوطينها وتنميتها وخدمة مواطني وزائري المملكة.

روح الإستراتيجية الوطنية

وبيّن الجاسر أن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي هو روح الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع أنماط النقل المختلفة والتكامل بينها وبين الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن عام 2023 كان استثنائيًّا ومتطلعًا للمستقبل بثقة كبيرة، للمساهمة في تحقيق طموحات الوطن وازدهار الاقتصاد وحيوية المجتمع.

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