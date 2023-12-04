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في الكليات الهندسية والتقنية والعلمية والإنسانية

جامعة الطائف تتيح تغيير التخصص مع نهاية الفصل الدراسي الأول

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
جامعة الطائف تتيح تغيير التخصص مع نهاية الفصل الدراسي الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الطائف عن إتاحة تغيير التخصص في بعض الكليات مع نهاية الفصل الدراسي الأول عبر موقع المنظومة الجامعية.

وقالت الجامعة تعلن جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن إمكانية تغيير التخصص في الكليات الهندسية، والتقنية، والعلمية، والإنسانية مع نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث سيتم استقبال طلبات تغيير التخصص اعتباراً من 1445/6/4هـ إلى 1445/6/20هـ عبر الرابط .

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اختبارات الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن تعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول في الجامعة خلال الفترة من الاثنين 2023/12/18 م  وتستمر حتى يوم 2024/01/02 م فيما تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول  بنهاية دوام يوم الخميس 2024/01/04 م وتستمر حتى يوم السبت 2024/01/13 م.

تطبيق نظام الفصلين

يذكر أن جامعة الطائف، اعتمدت تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية.

وأوضح الحساب الرسمي للجامعة على موقع إكس في وقت سابق أن قرار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع.

 

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