تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة قتلت زوجها طعنًا بسكين ونهبت مبالغ مالية جامعة الطائف تتيح تغيير التخصص مع نهاية الفصل الدراسي الأول وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الرياض تشكيل الهلال لمواجهة نساجي جنازة بلا جثة لعقيد في الجيش الإسرائيلي قتلته حماس سبب تفكير الهلال في ضم نجم روما غزال كاد يموت متجمدًا في كازاخستان تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء تغريم نجم النصر 1000 دولار
أعلنت جامعة الطائف عن إتاحة تغيير التخصص في بعض الكليات مع نهاية الفصل الدراسي الأول عبر موقع المنظومة الجامعية.
وقالت الجامعة تعلن جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن إمكانية تغيير التخصص في الكليات الهندسية، والتقنية، والعلمية، والإنسانية مع نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث سيتم استقبال طلبات تغيير التخصص اعتباراً من 1445/6/4هـ إلى 1445/6/20هـ عبر الرابط .
ومن المقرر أن تعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول في الجامعة خلال الفترة من الاثنين 2023/12/18 م وتستمر حتى يوم 2024/01/02 م فيما تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2024/01/04 م وتستمر حتى يوم السبت 2024/01/13 م.
يذكر أن جامعة الطائف، اعتمدت تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية.
وأوضح الحساب الرسمي للجامعة على موقع إكس في وقت سابق أن قرار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع.