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للمرشحين على وظائف معيد بكلية الحقوق

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد المقابلات الشخصية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام طلبات المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية على وظائف معيد المعلنة بكلية الحقوق بشطري الطلاب والطالبات لعام 1445هـ.

المستندات المطلوبة

ودعت الجامعة الجميع للالتزام بالمواعيد الموضحة على رأس كل جدول مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي مرشح أو مرشحة في غير الموعد المحدد مع ضرورة إحضار (أصل الهوية والوطنية، صورة من المؤهل العلمي، السجل الأكاديمي، درجة اختبار اللغة الإنجليزية، درجة اختبار قدرات الجامعيين، السيرة الذاتية) مع صور منها والحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

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مواعيد المقابلات في جامعة الملك عبدالعزيز

وقالت جامعة الملك عبدالعزيز إن الفترة الأولى (قسم القانون العام) رجال ستكون يوم الأحد 1445/7/9هـ الموافق 2024/1/21م الساعة 10:00 صباحًا بكلية الحقوق شطر الطلاب، أما الفترة الثانية (قسم القانون العام) رجال ستكون يوم الاثنين 1445/7/10هـ الموافق 2023/1/22م الساعة 10:00 صباحًا بكلية الحقوق شطر الطلاب.

في حين ستكون الفترة الأولى (قسم القانون الخاص) رجال ستكون يوم الثلاثاء 1445/7/11هـ الموافق 2024/1/23م الساعة 10:00 صباحًا بكلية الحقوق شطر الطلاب، أما الفترة الثانية (قسم القانون الخاص) رجال ستكون يوم الاربعاء 1445/7/12هـ الموافق 2024/1/24م الساعة 10:00 صباحًا بكلية الحقوق شطر الطلاب.

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