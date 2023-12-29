جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

وقالت الجامعة إنه تم تسليم الشخص المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيقات فجر اليوم، وعبرت عن إدانتها بشدة لأي تصرف يتعارض مع قيمنا.

تفاعلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع وسم القبض على معنف القطط في الظهران بعدما تزايدت المطالبات بالقبض عليه خلال الساعات الماضية.

وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام صورًا لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.

وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.