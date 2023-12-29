جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة هدف يفصل ميتروفيتش عن رقم تاريخي الجريس يُدير ودية الإمارات ضد قيرغيزستان الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق هلال جيسوس يقترب من تحطيم رقم قياسي الكشف عن حكام مباريات اليوم بدوري روشن خطيب المسجد النبوي : من ساءت أخلاقه طاب فراقه سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء خطيب المسجد الحرام : في هذا الزمان ساءت الأخلاق وعم الشقاق والنفاق شركة طيران في الصين تلغي الرحلات بسبب مرض الطيارين
تفاعلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع وسم القبض على معنف القطط في الظهران بعدما تزايدت المطالبات بالقبض عليه خلال الساعات الماضية.
وقالت الجامعة إنه تم تسليم الشخص المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيقات فجر اليوم، وعبرت عن إدانتها بشدة لأي تصرف يتعارض مع قيمنا.
وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام صورًا لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.
وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.