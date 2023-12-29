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جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
جامعة الملك فهد: تسليم المتهم بتعنيف القطط للجهات المختصة
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع وسم القبض على معنف القطط في الظهران بعدما تزايدت المطالبات بالقبض عليه خلال الساعات الماضية.

وقالت الجامعة إنه تم تسليم الشخص المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيقات فجر اليوم، وعبرت عن إدانتها بشدة لأي تصرف يتعارض مع قيمنا.

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معنف القطط في الظهران

وكان أحد الأشخاص نشر عبر تليقرام صورًا لإحدى القطط داخل القفص وفي وقت لاحق أفاد الشخص أنه قام بإشعال النيران فيها حتى ماتت.

وطالب العديد من مرتادي مواقع التواصل بالقبض عليه وقال أحد المتابعين عبر منصة إكس : ما راح نرتاح لحين يتعاقب عقوبة شديدة ويتم فصله من جامعته جامعة البترول والمعادن بالظهران.

سلوك مرفوض

وقام شخص آخر بمشاركة المقطع وعلق عليه بالقول : “طالب بجامعة البترول والمعادن بالظهران يقوم بحرق قطة وقتل الأخرى ماحياً كل القيم الدينية والانسانية متفاخراً بمقاطع فيديو بذلك مما يخلق وحوشًا.. نتمنى من الجهات المختصة محاسبته ومحاسبة أي شخص تسوّل له نفسه مثل هذه الأفعال”.

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