نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش في نجران الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16 المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم التعدين السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي اليمامة للحديد توصي بعدم توزيع أرباح نقدية
بدأت جامعة نجران ممثلة في الكلية التطبيقية في استقبال طلبات التسجيل في دبلوم “التعدين”، الذي يستمر حتى 28 من شهر جمادى الآخرة الجاري.
وأوضحت الجامعة أنه يمكن لخريجي الثانوية وما بعدها والباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل، التسجيل من خلال الدخول على الرابط: هنا.
وذكر الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور بلقاسم حسن الجعفري، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة الجنوبية، حيث يدعم توجهات الجامعة البحثية، ويتوافق مع جيولوجيا المنطقة، كما يُسهم البرنامج في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.