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في الجولة الـ 18 من دوري روشن

جاياردو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة الرائد

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
جاياردو يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة الرائد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تشكيلة فريقه لمواجهة الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد الرائد

وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، مدالله العليان، سلطان الفرحان، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما،”.

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ويسعى العميد إلى مصالحة جماهيره والفوز على الرائد للصعود إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن.

مباريات الدوري السعودي

ويغيب عن مواجهة الرائد، اللاعب سويلم المنهالي بسبب الإصابة.

ويستعد العميد لمواجهة نادي النصر مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

 

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