جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية

نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم في السعودية.

جداول الحصص الدراسية

وتتضمن الجداول كافة الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة بكافة الأقسام والمسارات إضافة إلى مدارس التربية الفكرية.

يأتي هذا فيما سيكون طلاب التعليم العام على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني يوم 04/06/1445 الموافق 17/12/2023 فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024.

ويمكن الاطلاع على كافة الجداول من هنا