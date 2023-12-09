فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة رئيس الأهلي يهاجم التحكيم مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام فوز ثمين لـ الزمالك ضد ساجرادا رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد
نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم في السعودية.
وتتضمن الجداول كافة الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة بكافة الأقسام والمسارات إضافة إلى مدارس التربية الفكرية.
يأتي هذا فيما سيكون طلاب التعليم العام على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني يوم 04/06/1445 الموافق 17/12/2023 فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024.
ويمكن الاطلاع على كافة الجداول من هنا