Icon

فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان Icon جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية Icon الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ Icon هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 Icon لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف Icon وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة Icon رئيس الأهلي يهاجم التحكيم Icon مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام Icon فوز ثمين لـ الزمالك ضد ساجرادا Icon رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني

جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قنوات عين جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم في السعودية.

جداول الحصص الدراسية

وتتضمن الجداول كافة الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتى الثانوية العامة بكافة الأقسام والمسارات إضافة إلى مدارس التربية الفكرية.

قد يهمّك أيضاً
سبب غياب رونالدو عن مباراة استقلال دوشنبه

سبب غياب رونالدو عن مباراة استقلال دوشنبه

عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي

عروض موسيقية وفعاليات عائلية في الأسبوع البنجلاديشي تنتظر زوار حديقة السويدي

يأتي هذا فيما سيكون طلاب التعليم العام على موعد مع أول إجازة نهاية أسبوع مطولة في الفصل الدراسي الثاني يوم 04/06/1445 الموافق 17/12/2023 فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024.

ويمكن الاطلاع على كافة الجداول من هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه