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جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة التعليم جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.

وكان الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم الأحد الماضي حيث انتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام على مقاعدهم بعد اكتمال جاهزية المدارس لاستقبالهم.

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وتم توزيع المقررات الدراسية واستكمال الخطط الإشرافية لضمان سير العملية التعليمية وفق التقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة.

موعد الاختبارات النهائية

وفي وقت سابق تقرر تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 12/8/1445.

وبحسب التعديل الجديد ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس الموافق 5/8/1445 بدلاً من يوم الأحد الموافق 8/8/1445 وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

وسيشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الإجازات منها ما يلي:

  • أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445 ، الموافق 17/ 12/ 2023م.
  •  إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 الموافق 04/ 01/ 2024م، وتستمر حتى يوم 2/ 7/ 1445.
  • إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/ 06/ 1445هـ على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/ 07/ 1445هـ الموافق 14/ 01/ 2024م.
  • إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445 هـ.

جداول الحصص الدراسية

ويمكن الاطلاع على كافة جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني من الفصل الثاني عبر الرابط.

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