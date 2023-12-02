القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني لكافة المراحل مجموعات نارية في قرعة كأس أمم أوروبا 2024 فوز بشق الأنفس لـ آرسنال ضد وولفرهامبتون يُهديه صدارة الدوري الإنجليزي خرائط الطقس : أمطار ورياح نشطة على حائل السبب الحقيقي وراء انهيار محادثات الهدنة بين حماس وإسرائيل توكلنا خدمات يتيح تفعيل الإشعارات للجهات المهمة فوز صعب لـ الطائي ضد الفتح الأخدود يحقق فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدف تحذير لملايين مستخدمي واتساب من بدء فرض رسوم جديدة في 2024
نشرت وزارة التعليم جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.
وكان الفصل الدراسي الثاني بدأ يوم الأحد الماضي حيث انتظم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام على مقاعدهم بعد اكتمال جاهزية المدارس لاستقبالهم.
وتم توزيع المقررات الدراسية واستكمال الخطط الإشرافية لضمان سير العملية التعليمية وفق التقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة.
وفي وقت سابق تقرر تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 12/8/1445.
وبحسب التعديل الجديد ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس الموافق 5/8/1445 بدلاً من يوم الأحد الموافق 8/8/1445 وتستمر حتى يوم الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.
وسيشهد الفصل الدراسي الثاني العديد من الإجازات منها ما يلي:
ويمكن الاطلاع على كافة جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثاني من الفصل الثاني عبر الرابط.