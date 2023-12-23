جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

نشرت قنوات عين التعليمية، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام.

وتبث الحصص عبر قنوات عين ومنصة مدرستي للتعليم عن بعد.

ويمكن الاطلاع على الجداول من خلال الرابط.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

يذكر أنه وفقًا للتقويم الدراسي ستبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024، فيما ستكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.