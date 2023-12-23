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لكافة مراحل التعليم عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قنوات عين التعليمية، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام.

وتبث الحصص عبر قنوات عين ومنصة مدرستي للتعليم عن بعد.

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ويمكن الاطلاع على الجداول من خلال الرابط.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

يذكر أنه وفقًا للتقويم الدراسي ستبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، يوم 22/06/1445 الموافق 04/01/2024، فيما ستكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.

 

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