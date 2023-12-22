جدة تتوج بطلًا جديدًا لكأس العالم للأندية الليلة

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تتجه أنظار الجماهير إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مواجهة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.
ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بنظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ويبحث مانشستر سيتي وفلومينينسي عن التتويج باللقب في المشاركة الأولى بمنافسات كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزهما بدوري أبطال أوروبا وكوبا ليبيرتادوريس لأول مرة في تاريخهما.
ولم تشهد النسخة الحالية مشاركة أي بطل سابق، لتتوج جدة بطلًا جديدًا لمونديال الأندية، وهو الأمر الذي حدث 3 مرات فقط خلال آخر 12 نسخة، عندما فاز البايرن باللقب في 2013، وليفربول عام 2019، وتشيلسي في 2021.
ونجح 11 فريقًا في التتويج بلقب مونديال الأندية منذ انطلاق البطولة، ويأتي في المقدمة؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي بـ5 ألقاب، يليه برشلونة برصيد 3 ألقاب.
وتوج فريقا بايرن ميونيخ الألماني وكرينثيانز البرازيلي بكأس العالم للأندية مرتين، فيما نال اللقب مرة واحدة، كل من؛ تشيلسي، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، ميلان، إنترناسيونال وساو باولو.