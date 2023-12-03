جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023

تستعد محافظة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023؛ التي تنظمها المملكة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وحتى 22 ديسمبر.

المشاركون في كأس العالم للأندية 2023

وشهدت مناطق ومحافظات المملكة العديد من اللوحات والشاشة الترحيبية تحت شعار “هلا بالمشجعين” لترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي وهي: نادي مانشستر سيتي، ونادي أوراوا الياباني، والنادي الأهلي المصري، ونادي ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وتواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية جولاتها الترويجية الثانية، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر في كورنيش جدة، لإعطاء الجماهير كرة القدم والعوائل فرصة التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق أن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.

مما يُذكر أن الجولة الترويجية تقدم عروضًا ترفيهية وموسيقية متنوعة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.