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قبل مواجهة الاتحاد ضد أوكلاند اليوم

جدة تكتسي باللون البنفسجي استعدادًا لكأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
جدة تكتسي باللون البنفسجي استعدادًا لكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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اكتست مدينة جدة باللون البنفسجي وألوان شعار بطولة كأس للعالم للأندية 2023، قبل انطلاقها رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي.

جدة باللون البنفسجي

وخيم على جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية؛ اللون البنفسجي، الذي يتماهى مع لون صحاري السعودية؛ وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامي، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، والتي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض السعودية بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها.

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جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق مونديال الأندية

ويعكس لون البنفسجي الذي ارتدته شوارع العروس ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومنطقة البلد التاريخية ومعالم المدينة الرئيسية احتفاء بتنظيم كأس العام للأندية خلال الفترة الممتدة (12-22) ديسمبر الجاري، حالة التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030 المُلهمة، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة، والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن، ويحضر فيها اللون البنفسجي بوصفه جزءاً مهماً ينعكس بوضوح في الامتداد الطبيعي لأرضها، ومُعبّراً عن كرمها وعطائها المتدفق منذ الأزل.

جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

وجاء اختيار “اللون البنفسجي”، اللون الأساسي لشعار كأس العالم للأندية بنسختها العشرين، والتي يشارك فيها سبعة أندية من نخبة أندية قارات العالم، وبالتزامن مع هذه الحلة، التي تضفي بعداً ثقافياً وفنياً وتحتفي بالهوية الوطنية.

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، قط الرمال “هدَّاف”، المستوحاة من قط الرمال السعودي قيم الروح التنافسية في عالم كرة القدم ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية 2023، كما يعكس الشغف الذي يبديه حُب وولاء الشعب السعودي تجاه المستديرة منذ عقودٍ من الزمن، ومجسداً الروح الرياضية ومبدأ أن كرة القدم هي للجميع ولكافة الخلفيات والمشارِب.

جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق مونديال الأندية

المشاركون في كأس العالم للأندية

يشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك كلٌ من نادي الاتحاد (المستضيف)، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وفلومينينزي البرازيلي.

وتقام مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ومدينة الأمير عبدالله الفيصل.

جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق مونديال الأندية
جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق مونديال الأندية
جدة قبل كأس العالم للأندية
جدة قبل انطلاق مونديال الأندية

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