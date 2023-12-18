Icon

رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية Icon تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية Icon الحقيل يتفقد سير الأعمال في المشاريع التنموية بتبوك Icon جماهير الاتحاد تطالب بعودة لؤي ناظر لرئاسة النادي Icon جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72 Icon الشاعر محمد زايد الألمعي في ذمة الله Icon الملك سلمان يهنئ الشيخ تميم باليوم الوطني القطري: علاقاتنا أخوية مميزة Icon الشورى يقترح منح الممارس الصحي السعودي الفرد ترخيص مزاولة المهنة Icon الشيخ السديس: لا خوف على اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ القرآن Icon تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

عاجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
حصاد اليوم
مشاهير
أودع زوجته السابقة دار المسنين

جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثارت حالة من الجدل والانقسام بين الجماهير المصرية بعد إعلان الفنان المصري سامح الصريطي الزواج في سن الـ72 من العمر من الفنانة المصرية حنان التي تبلغ من العمر 60 عامًا.

زواج سامح الصريطي

وكشف الصريطي عن زواجه في لقاء تلفزيوني قبل أيام كما كشف أنه أودع زوجته السابقة في إحدى دور رعاية المسنين بعد إصابتها بمرض آلزهايمر حسب قوله.

قد يهمّك أيضاً
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته

جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر إلى البحرين

جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر...

ورأى فريق من المتابعين أن الصريطي كان أولى به أن يراعي زوجته المريضة ويسهر على راحتها بدلًا من إيداعها دار المسنين مؤكدين أنه لو كان في مكانها وعانى من المرض لما أودعته هي دور الرعاية أو طلبت الطلاق منه وتزوجت بغيره.

فيما رأى فريق آخر أن الزواج لا ينتقص من قيمة الصريطي حتى لو في سن الـ72 وأنه قدم لزوجته ما يراه مناسبًا من الرعاية والاهتمام.

وقال الفنان المصري إنه تزوج حنان بعد فترة من العزوبية على حد قوله حيث غيرت وجهة نظره عن الزواج ودفعته إلى تغيير قراره لما وجده منها من أخلاق وصفات طيبة.

سامح الصريطي

أبو البنات

والمعروف أن الصريطي له ابنتان من زوجته الأولى هما ابتهال وآية، ويعرف في الوسط العائلي بلقب أبو البنات على حد قوله.

ولد محمد سامح محمد محمد الصريطي، في مارس 1951، في مصر وحصل على بكالوريوس تجارة وعمل بالمسارح المملوكة للدولة كعضو في فرقة أنغام الشباب بالمسرح الغنائي، مارس الغناء في بداية حياته، ثم انتقل إلى العمل في التلفزيون والسينما وشارك في العديد من الأفلام المهمة لكنه لم يحصل على بطولة مطلقة حتى الآن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها
أخبار رئيسية

الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس...

أخبار رئيسية
تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة
السعودية اليوم

تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية...

السعودية اليوم
قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 
السعودية اليوم

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة:...

السعودية اليوم
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا

العالم
آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90
آخر الاخبار

آرسنال يتألق هجوميًا بعد الدقيقة 90

آخر الاخبار
الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور
الرياضة

الهلال يستهدف الفوز الثاني ضد نافباخور

الرياضة
طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم بـ6 مئوية
السعودية اليوم

طريف تسجل أدنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه