جدل بعد زواج سامح الصريطي في سن الـ72

ثارت حالة من الجدل والانقسام بين الجماهير المصرية بعد إعلان الفنان المصري سامح الصريطي الزواج في سن الـ72 من العمر من الفنانة المصرية حنان التي تبلغ من العمر 60 عامًا.

زواج سامح الصريطي

وكشف الصريطي عن زواجه في لقاء تلفزيوني قبل أيام كما كشف أنه أودع زوجته السابقة في إحدى دور رعاية المسنين بعد إصابتها بمرض آلزهايمر حسب قوله.

ورأى فريق من المتابعين أن الصريطي كان أولى به أن يراعي زوجته المريضة ويسهر على راحتها بدلًا من إيداعها دار المسنين مؤكدين أنه لو كان في مكانها وعانى من المرض لما أودعته هي دور الرعاية أو طلبت الطلاق منه وتزوجت بغيره.

فيما رأى فريق آخر أن الزواج لا ينتقص من قيمة الصريطي حتى لو في سن الـ72 وأنه قدم لزوجته ما يراه مناسبًا من الرعاية والاهتمام.

وقال الفنان المصري إنه تزوج حنان بعد فترة من العزوبية على حد قوله حيث غيرت وجهة نظره عن الزواج ودفعته إلى تغيير قراره لما وجده منها من أخلاق وصفات طيبة.

أبو البنات

والمعروف أن الصريطي له ابنتان من زوجته الأولى هما ابتهال وآية، ويعرف في الوسط العائلي بلقب أبو البنات على حد قوله.

ولد محمد سامح محمد محمد الصريطي، في مارس 1951، في مصر وحصل على بكالوريوس تجارة وعمل بالمسارح المملوكة للدولة كعضو في فرقة أنغام الشباب بالمسرح الغنائي، مارس الغناء في بداية حياته، ثم انتقل إلى العمل في التلفزيون والسينما وشارك في العديد من الأفلام المهمة لكنه لم يحصل على بطولة مطلقة حتى الآن.