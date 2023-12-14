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جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
جدول رجيم لإنقاص الوزن 4 كيلو خلال 10 أيام
المواطن - فريق التحرير

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قدم الدكتور محمد الغندور جدول رجيم لإنقاص الوزن من 3 إلى 4 كيلو خلال 10 أيام.

وقال الغندور خلال لقاء له مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “ممارسة الرياضة نصف ساعة في اليوم، وتناول 8 كاسات مياه في اليوم، منهم كوبين قبل كل وجبة” وتابع:” في فصل الشتاء يتم تأخير موعد الإفطار إلى الساعة 11 أو 12 الظهر”.

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اليوم الأول من جدول الرجيم

وتابع: “في اليوم الأول يتم تناول ساندويتش كبدة وتناول شاي أو قهوة، والغداء الساعة السادسة مساء ويكون قطعتين بروستت “صدر أو فخذ الدجاج” بدون جلد أو خبز، والعشاء يكون الساعة العاشرة والنصف ويكون عبارة عن نص علبة فول، وشريحة توست واحدة”. لافتًا إلى أنه يفضل زيادة البروتين لأنه يزيد الكتلة العضلية.

اليوم الثاني والخامس

وتابع: “اليوم الثاني والخامس يكون الإفطار عبارة عن 2 بيضة مسلوقة وخس وخيار وشاي أو قهوة، والغداء يكون 10 ملاعق كبسة، وصدر دجاج واحد وملوخية، والعشاء يكون شربة عدس”.

وأردف: “اليوم الثالث يكون الإفطار شريحة توست واحدة وقطعة جبن فيتا، والغداء يكون 3 أسياخ كباب مشوي و3 ملاعق حمص كبديل للأرز، والعشاء سلطة”، أما في اليوم الرابع يكون الإفطار صامولي واحد و3 حبات فلافل وشاي أو قهوة، والغداء سمكة واحدة مشوية و4 ملاعق حمص، والعشاء يكون زبادي”.

اليوم السادس والثامن

وأكمل: “اليوم السادس والثامن يكون الإفطار 2 بيضة مسلوقة وخيار وشاي أو قهوة، والغداء 10 ملاعق كبسة، وقطعتين لحم، والعشاء قطعة ستيك واحدة بحجم كف اليد، واليوم السابع والتاسع يكون الفطار علبة زبادي، والغداء نصف دجاج مشوي 400 جرام، و3 ملاعق حمص، والعشاء شربة عدس، أما اليوم العاشر يكون الإفطار علبة زبادي، واحدة والغداء علبة زبادي واحدة و5 حبات تمر، والعشاء علبة زبادي واحدة و3 حبات تمر”.

 

 

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