جراحة دقيقة في الحبل الشوكي تنهي معاناة مريض

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تمكن فريق متخصّص في جراحة العظام والعمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية عضو التجمع الصحي من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني من العمر، نتيجة ضغط على الحبل الشوكي والنخاع المستطيل.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من نوبات فقدان للوعي مفاجئة إثر تعرضه لإصابة بالفقرات العنقية، حيث تم استقباله وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشُخصت الحالة بعدم ثبات في الفقرات العنقية وقاع الجمجمة ناتج عن تشوه خلقي أدى إلى ضغط شديد على قناة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، مما قد يتسبب في شلل دائم أو وفاة للمريض -لا قدر الله-.
وأجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، وتثبيت الفقرات العنقية والجزء السفلي من الجمجمة بالاستعانة بأحدث التقنيات باستخدام أجهزة الرصد العصبي ونظام الملاحة العصبية، حيث تكللت العملية بالنجاح -بحمد الله- وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية قد استقبلت خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2023م 83017 مستفيدًا؛ فيما أجرت 3473 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.