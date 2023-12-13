برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام 4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023 وليد الفراج: مباراة الأهلي المصري اختبار حقيقي لـ الاتحاد ومدربه إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل منصور البلوي: رحيل محمد نور أسوأ يوم في حياتي منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد
شهدت منطقة الجوف جريان العديد من الشعاب والأودية خلال اليومين الماضيين، في مشاهد خلابة جذبت عشاق الأجواء الممطرة والطبيعة للتنزه والتصوير، كما امتلأت عدد من السدود المخصصة لخزن وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها.
وهطلت على المنطقة ومحافظاتها أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة.
وتتميز منطقة الجوف بالعديد من الجبال والمرتفعات والحرات منها: الرشراشية والحرة والبصيلة، وجبال طوقة ونعيج وغيرها، وهضبة الحماد، وهضبة الحجرة.
#الجوف
أمطار الجوف pic.twitter.com/MWuAhEme1v
— 🕊 (@najah_alsultan) December 13, 2023
كما تحتضن الجوف العديد من الأودية والشعاب من أشهرها وأطولها وادي السرحان الذي يبلغ طوله 180 كلم، وأودية الأعيلي وفجر والشويحطية والصفا وحصيدة وغيرها.