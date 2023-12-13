جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف

شهدت منطقة الجوف جريان العديد من الشعاب والأودية خلال اليومين الماضيين، في مشاهد خلابة جذبت عشاق الأجواء الممطرة والطبيعة للتنزه والتصوير، كما امتلأت عدد من السدود المخصصة لخزن وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها.

أمطار غزيرة وسيول

وهطلت على المنطقة ومحافظاتها أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة سكاكا والمحافظات والمراكز التابعة.

وتتميز منطقة الجوف بالعديد من الجبال والمرتفعات والحرات منها: الرشراشية والحرة والبصيلة، وجبال طوقة ونعيج وغيرها، وهضبة الحماد، وهضبة الحجرة.

كما تحتضن الجوف العديد من الأودية والشعاب من أشهرها وأطولها وادي السرحان الذي يبلغ طوله 180 كلم، وأودية الأعيلي وفجر والشويحطية والصفا وحصيدة وغيرها.