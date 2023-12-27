جريان السيول في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو متداول جريان السيول بسرعة كبيرة في شعيب بواط شمال غرب المدينة المنورة بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة فجر اليوم الأربعاء.

ولا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الخير والبركة على المدينة المنورة وسط تحذيرات من الدفاع المدني بضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب عبور الأودية والشعاب وقت جريانها.

طقس المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة م

توقعات الأرصاد اليوم

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.