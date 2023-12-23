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جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول غرب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

 

 

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