جريان وتدفق السيول غرب رفحاء ضبط 16899 مخالفًا بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف الوقاية من حصوات الكلى تبدأ من الطعام الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره ضد الرائد رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي رونالدو الأكثر تسجيلًا ومساهمة للأهداف في العالم هذا الموسم الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة تركيا تعفي مواطني السعودية من التأشيرة للقادمين للسياحة هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غرب إيران فراس البريكان أكثر لاعب سعودي تسجيلًا ومساهمة للأهداف في 2023
وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول غرب رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
📍فيديو
سيول زهوة غرب #رفحاء
الجمعة ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
22 ديسمبر 2023 م
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. pic.twitter.com/8HRdxg8tv2قد يهمّك أيضاً
— طقس (@tqqs) December 22, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.